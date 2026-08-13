ЦБ: международные резервы России за неделю увеличились на 19,7 млрд долларов

Банк России рассказала о росте международных резервов государства Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Международные резервы России по состоянию на 7 августа текущего года увеличились на 19,7 миллиардов долларов, тем самым составив в совокупности 740 миллиардов долларов. Эта информация следует из отчета Центробанка Российской Федерации.

"Международные резервы по состоянию на конец дня 7 августа 2026 года составили 740 млрд долларов США, увеличившись за неделю на 19,7 млрд долларов США, или на 2,7%, в основном из-за положительной переоценки", - указано в документе регулятора.

Согласно сведениям на 31 июля, объем резервов составлял 720,3 миллиарда долларов.