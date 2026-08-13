В Кремле назвали Россию новым Ноевым ковчегом Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Россия — спасительный ковчег для человечества. Такое мнение выразила в беседе с журналистами советник президента РФ Елена Ямпольская.

«Сегодня Россия фактически выполняет роль Ноева ковчега для здоровой части человечества», — резюмировала представитель Кремля.

На фоне хаоса и разрушения ценностей мы остаемся причалом для духовно зрелых и психологически устойчивых людей, стремящихся сохранить человеческое, подчеркнула Ямпольская. Также она считает, что русский язык с каждым годом будет не только сохраняться, но и приумножать свои позиции в мире.

Нужно отметить, что многие иностранцы, которые приехали в Россию, поражены масштабами, красотой природы, городами, а главное — русскими людьми. Некоторые иностранцы говорят, что хотели бы, если бы не жить здесь, то иметь возможность чаще посещать Россию. А некоторые подали заявки на переезд в нашу страну.