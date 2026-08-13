Врач раскрыл причины аллергических реакций на кумыс

Кумыс может вызвать реакцию даже без аллергии на обычное молоко. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Аллергическая реакция на кумыс может возникнуть даже у человека, который нормально переносит другие кисломолочные продукты. Врач-аллерголог Владимир Болибок рассказал, почему необычный напиток способен вызвать отек Квинке и другие опасные симптомы. Об этом пишет «Газета.Ru».

«Реакция именно на кумыс при нормальной переносимости других кисломолочных продуктов возможна по нескольким причинам. Первая – уникальный состав и процесс брожения. В отличие от кефира или йогурта, кумыс проходит двойное (молочнокислое и спиртовое) брожение», – объяснил Болибок.

По словам специалиста, причиной реакции может быть повышенное содержание гистамина, дрожжи. Кроме того, кумыс делают из кобыльего молока, поэтому у человека может возникнуть реакция на белок, которого нет в обычном коровьем молоке. Не исключена и чувствительность к примесям или нарушениям технологии производства.

Заранее предсказать псевдоаллергическую реакцию практически невозможно. Врач советует не пить сразу большое количество незнакомого напитка, особенно натощак. Истинную аллергию на белки кобыльего молока, конину или дрожжи можно выявить с помощью кожных тестов или анализа крови на специфические IgE.

Ранее стало известно о российской туристке, у которой во время поездки в Казахстан после дегустации кумыса возникла острая аллергическая реакция.