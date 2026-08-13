Применяемый на СВО БПЛА «Скат-220» оснастили датчиком для уклонения от дронов Фото: REUTERS.

Новейший разведывательный беспилотник «Скат-220», поставляемый в зону специальной военной операции, получил уникальный датчик для уклонения от вражеских FPV-дронов. Об этом сообщил генеральный директор концерна «Калашников» Алан Лушников на форуме «Армия-2026».

«"Скат-220" побил свой собственный рекорд скорости, достигнув 250 км/ч, при том что паспортная скорость — 220 км/ч. Это задокументировано на линии боевого соприкосновения.», — сказал Лушников. По его словам, благодаря новому датчику «Скат-220» способен уходить от перехватчиков и безопасно преодолевать рубежи, где активно работают дроны противника.

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