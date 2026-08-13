Дмитриев сравнил блокаду Ормузского пролива с котом Шредингера

Дмитриев отметил, что Ормузский пролив можно называть проливом Шредингера Фото: REUTERS.

Спецпредставитель президента РФ и глава РФПИ Кирилл Дмитриев сравнил блокаду Ормузского пролива с известным парадоксом кота Шредингера.

Подобным образом российский чиновник отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа, который сообщил о полном контроле американских сил над Ормузским проливом. По его словам, Штаты продолжат блокировать путь к морскому пути. При этом Управление по контролю за Персидским заливом (PGSA) Ирана опубликовало противоположную информацию, заявив, что пролив продолжает контролироваться Тегераном.

«Ормузский пролив Шредингера - „открытый“ и „закрытый“ одновременно», - иронично отметил Дмитриев.

KP.RU прежде писал, что власти стран Персидского залива начали рассматривать варианты сделок по снятию блокады в Ормузском проливе. Чиновники бояться, что продолжающиеся бои между Ираном и США могут серьезно повредить энергообъекты на Ближнем Востоке.