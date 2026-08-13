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НовостиВ мире13 августа 2026 14:03

Дмитриев сравнил блокаду Ормузского пролива с котом Шредингера

Дмитриев отметил, что Ормузский пролив можно называть проливом Шредингера
Арина СЕРОВА
Дмитриев отметил, что Ормузский пролив можно называть проливом Шредингера

Дмитриев отметил, что Ормузский пролив можно называть проливом Шредингера

Фото: REUTERS.

Спецпредставитель президента РФ и глава РФПИ Кирилл Дмитриев сравнил блокаду Ормузского пролива с известным парадоксом кота Шредингера.

Подобным образом российский чиновник отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа, который сообщил о полном контроле американских сил над Ормузским проливом. По его словам, Штаты продолжат блокировать путь к морскому пути. При этом Управление по контролю за Персидским заливом (PGSA) Ирана опубликовало противоположную информацию, заявив, что пролив продолжает контролироваться Тегераном.

«Ормузский пролив Шредингера - „открытый“ и „закрытый“ одновременно», - иронично отметил Дмитриев.

KP.RU прежде писал, что власти стран Персидского залива начали рассматривать варианты сделок по снятию блокады в Ормузском проливе. Чиновники бояться, что продолжающиеся бои между Ираном и США могут серьезно повредить энергообъекты на Ближнем Востоке.