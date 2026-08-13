Венесуэла собирается вернуть 31 тонну золота из Великобритании Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Венесуэла намерена добиться возвращения около 31 тонны золота стоимостью порядка 4 млрд долларов, которое хранится в Банке Англии. Об этом заявил председатель Национальной ассамблеи страны Хорхе Родригес.

Полученные средства Каракас рассчитывает направить в том числе на восстановление страны после разрушительных июньских землетрясений. В приоритете находятся ремонт жилья и медицинской инфраструктуры, восстановление энергоснабжения и расчистка завалов.

Для финансирования этих работ власти намерены активизировать усилия по возвращению зарубежных активов Венесуэлы.

Золотой запас страны уже много лет остается предметом судебного спора в Великобритании. Банк Англии отказывался передавать слитки Каракасу на фоне позиции Лондона, который с 2019 года не признавал правительство Николаса Мадуро. Еще в 2020 году Венесуэла подала в суд на Банк Англии, пытаясь добиться возвращения своих золотых резервов.

Тем временем Венесуэла продолжает устранять последствия разрушительных землетрясений, произошедших в конце июня. К началу августа число погибших превысило 6,1 тысячи человек. Еще тысячи жителей пострадали, значительный ущерб получили жилые дома и инфраструктура страны.