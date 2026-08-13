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НовостиВ мире13 августа 2026 14:11

Венесуэла собирается вернуть 31 тонну золота из Великобритании

Венесуэла хочет вернуть золото на четыре миллиарда долларов
Марк СОКОЛОВ
Венесуэла собирается вернуть 31 тонну золота из Великобритании

Венесуэла собирается вернуть 31 тонну золота из Великобритании

Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Венесуэла намерена добиться возвращения около 31 тонны золота стоимостью порядка 4 млрд долларов, которое хранится в Банке Англии. Об этом заявил председатель Национальной ассамблеи страны Хорхе Родригес.

Полученные средства Каракас рассчитывает направить в том числе на восстановление страны после разрушительных июньских землетрясений. В приоритете находятся ремонт жилья и медицинской инфраструктуры, восстановление энергоснабжения и расчистка завалов.

Для финансирования этих работ власти намерены активизировать усилия по возвращению зарубежных активов Венесуэлы.

Золотой запас страны уже много лет остается предметом судебного спора в Великобритании. Банк Англии отказывался передавать слитки Каракасу на фоне позиции Лондона, который с 2019 года не признавал правительство Николаса Мадуро. Еще в 2020 году Венесуэла подала в суд на Банк Англии, пытаясь добиться возвращения своих золотых резервов.

Тем временем Венесуэла продолжает устранять последствия разрушительных землетрясений, произошедших в конце июня. К началу августа число погибших превысило 6,1 тысячи человек. Еще тысячи жителей пострадали, значительный ущерб получили жилые дома и инфраструктура страны.