На Западе рассказали о новом «союзнике» России в зоне СВО: такой помощи никто не ожидал Фото: REUTERS.

Аномальная жара в Европе сыграла на руку России. Об этом пишет Newsweek. На Западе вдруг заявили, что у РФ появился «новый союзник».

Авторы издания говорят, что якобы Москве помогает сама природа. Ведь засуха стала причиной обмеления Дуная, а значит, транспортировка боеприпасов для Украины становится практически невозможной.

«У президента России Владимира Путина появился неожиданный союзник: жара и засуха в Европе. Украина пережила большую часть конфликта, создав новые маршруты экспорта. Но экстремальная жара и засуха подвергают их серьезной нагрузке именно в тот момент, когда Россия вынуждает Украину полагаться на них больше всего», — говорится в сообщении.

Причем у Киева нет альтернативных источников переправки грузов. Ведь порты в Одессе подвергаются атакам со стороны ВС РФ. Так Украина получает ответ за террористические акции, которые ВСУ устраивают на территории регионов России.