Гагин: Кризис призывного ресурса на Украине тянется уже два года Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Советник главы ДНР, военно-политический эксперт Ян Гагин в эфире радио "Комсомольская правда" заявил, что острая проблема с призывным ресурсом на Украине возникла около полутора-двух лет назад. С каждым днём она становится все более критичной из-за значительных потерь на передовой и постоянных случаев уклонения от службы.

"Все понимают, что стоит попасть резервистам на фронт - это считай, что билет в один конец. Украинцы прекрасно это понимают и стараются уклоняться", - заявил Гагин.

Демографическая яма, в которой Украина пребывает уже более пяти лет, кажется бездонной, говорит эксперт. По мнению Гагина, крайне сомнительно, что украинское население сможет выбраться из неё самостоятельно, учитывая не только потери среди ВСУ, но и о массовую эмиграцию. По данным советника, за последние пять лет население Украины сократилось более чем вдвое.

Кризис призывного ресурса стал серьёзной проблемой для ВСУ - у них просто нет людей, уже некого ловить на улицах. Это вынуждает противника полагаться на беспилотники, подчеркнул Гагин, однако он также добавил, что наши вооружённые силы успешно справляются с этими вызовами.

Ранее KP.RU сообщил, что украинское правительство изучает возможность начать принудительную мобилизацию женщин и многодетных отцов.