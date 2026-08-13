ANSA: в Италии на заводе по производству боеприпасов произошел взрыв Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Под Римом на заводе, занимающимся производством боевых припасов среднего и крупного калибра, произошёл взрыв. После этого последовал пожар, сообщает итальянское национальное информагентство ANSA.

Речь идёт о бывшем заводе Sammel Difesa, который сейчас принадлежит компании KNDS Ammo Italy. На месте работают несколько пожарных расчётов, однако тушение пока затруднено. Определить пострадавших на данный момент невозможно.

KNDS Ammo Italy выпускает боеприпасы среднего и крупного калибра для армии и флота, а также твёрдое топливо для ракет. По предварительным данным, ЧП случилось в цехе прессования пороха.

Ранее KP.RU писал, что в Болгарии 10 августа произошла серия взрывов и масштабный пожар на военном заводе в селе Белица. ЧП началось с возгорания грузовика, далее последовали взрывы в складских помещениях.