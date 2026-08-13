Войска России поразили объекты ВСУ в портах Одессы и Очакова

Вооруженные силы России нанесли серию ударов по военной инфраструктуре в портах Украины Фото: Shutterstock.

Войска России поразили в портах Одессы и Очакова военные объекты, которые использовались в интересах ВСУ. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

«Вооруженные силы Российской Федерации продолжают нанесение ударов по портовой инфраструктуре и морским судам, задействованным в интересах ВСУ», - следует из сводки.

Так, в порту Одессы были уничтожены резервуары с горюче-смазочными материалами, а также оборудование, предназначенное для разгрузки грузов армии Украины. По данным ведомства, удар пришелся на ключевую инфраструктуру, используемую для обеспечения логистики ВСУ.

Помимо этого, российская армия нанесла удар по украинскому патрульному катеру, находившемуся в порту Очаков. Поражение данного объекта стало частью операции по подрыву военной инфраструктуры Украины в акватории Черного моря.

Ранее Минобороны заявляло, что ВС РФ удалось освободить еще одну территорию в ДНР. Под контроль наших солдат перешло село Петровка.