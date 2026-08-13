Выпускникам вузов дали совет по поиску работы: есть четыре шага Фото: Katarzyna Bialasiewicz/Shutterstock

Чтобы вчерашнему студенту гарантированно найти работу, необходимо выполнить несколько условий. Ключевыми факторами успеха HR-эксперт Гарри Мурадян назвал наличие стажировки, внутреннюю рекомендацию и тщательную подготовку к собеседованию. Об этом он рассказал в беседе с «Абзацем».

Мурадян перечислил четыре главных шага к успеху: практика, рекомендация сотрудника, полное соответствие вакансии и глубокое знание компании. По его словам, самопрезентация на встрече с рекрутером должна быть похожа на краткое личное досье, а не на сухой отчёт. Кандидату важно сразу снять базовые вопросы, чтобы перейти к обсуждению задач и своих сильных сторон.

Эксперт подчеркнул, что такой подход демонстрирует уверенность и открытость. При выборе первого места работы он посоветовал обращать внимание на перспективу карьерного роста. В резюме, как отметил Мурадян, стоит оставить только практичные пункты, нужные бизнесу здесь и сейчас, без банальностей. Рекрутер должен сразу понять, что получит компания, наняв этого сотрудника.

При этом интернет-трафик россиян на сайты для поиска удаленной работы и фриланса за год вырос на 15%. Также увеличилось и количество соискателей с пометкой «удалённая работа» в резюме.