За экс-посла Украины в США Стефанишину внесли залог в $134 тысячи

Ольга Стефанишина. Фото: Ron Sachs / Global Look Press

За Ольгу Стефанишину, бывшего посла Украины в Соединённых Штатах Америки, внесён залог в размере 6 миллионов гривен (около 134 тысяч долларов). Платеж поступил от юридической фирмы «Ильяшев и партнёры». Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источник.

Антикоррупционные органы Украины подозревают экс-посла в незаконном обогащении более чем на 300 тысяч долларов. По данным следствия, в её собственности — три квартиры, зарегистрированные на подругу и мать, парковочное место и нежилые помещения на отца, а также автомобиль Mercedes-Benz, числящийся за подчинённым. Все эти активы не были отражены в декларации.

Владимир Зеленский уволил Ольгу Стефанишину 3 августа. Должность посла Украины в США она занимала чуть менее года. Ранее она занимала должность вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, а также министра юстиции Украины.