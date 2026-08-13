Просят срочно посмотреть видео по ссылке: Россиянам рассказали, как мошенники взламывают банковский счет

Депутат Немкин: мошенники могут заходить в онлайн-банки россиян через видео Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Мошенники освоили новую схему взлома аккаунтов россиян в банковских приложениях. Они делают это с помощью видеофайлов в мессенджерах. Об этом предупредил депутат Госдумы, федеральный координатор проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин в разговоре с RT.

Схема выглядит так: человеку приходит сообщение якобы от знакомого с подписью «срочно посмотри видео» и ссылкой. На деле аккаунт отправителя уже взломан аферистом, который ждет, когда жертва клюнет на уловку.

«За безобидным, на первый взгляд, контентом скрывается программа, которая может получить доступ к онлайн-банку и электронным кошелькам», - пояснил Немкин.

Депутат обратил внимание на главную опасность схемы - двойное доверие жертвы. Сообщение выглядит так, будто пришло от близкого человека. Более того, видеоролики люди привыкли открывать без раздумий, поскольку часто ими делятся друг с другом.

Особую бдительность парламентарий призвал проявлять при запросах на установку приложений или предоставление разрешений для просмотра файла. Если система просит доступ к устройству или предлагает что-то скачать, значит, это тревожный сигнал.

Главное правило - никогда не вводить данные банковской карты и пароли в подобных приложениях и программах, подытожил Немкин.

Ранее в МВД перечислили предлоги, под которыми аферисты чаще всего звонят россиянам. Первый - это, когда злоумышленник представляется сотрудником банка и говорит, что по карте клиента якобы проходят подозрительные операции. Остальные предлоги можно прочитать в статье KP.RU.