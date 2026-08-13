Караоке — доступный способ снять стресс: почему это работает Фото: Zoonar.com/imago-images-bilder/Global Look Press

Караоке-бар превращает любого посетителя из зрителя в участника шоу, и именно эта доступность творчества привлекает даже тех, кто не попадает в ноты. Этот формат дарит людям редкую возможность высказаться и быть замеченным без риска для репутации. Такую точку зрения в беседе с RuNews24.ru высказал социолог Яков Якубович.

Эксперт пояснил, что корни популярности караоке лежат в советской традиции застольных песен и посиделок с гитарой. Он отметил, что сегодня это не просто развлечение, а доступный способ снятия стресса и уникальное пространство для общения. Якубович добавил, что общая песня позволяет людям синхронизироваться и увидеть друг друга с новой стороны.

История жанра началась в Японии в 1971 году, а в Россию он пришёл в 1990-х с теплохода «Валерий Брюсов». Сейчас, по данным статистики, почти 80% россиян хотя бы раз брали микрофон, причём женщины чуть активнее мужчин. Эксперт подчеркнул, что, несмотря на моду на закрытые кабинки, суть остаётся прежней — люди поют то, что объединяет всех за столом, будь то «Конь» или «Рюмка водки на столе».

При этом психолог Алексей Кройтор считает, что в современном обществе почти все песни об отношениях поются в минорной, грустной интонации, программируя молодых людей на несчастную любовь.