Старший ребёнок может ревновать родителей из-за новорождённого: психолог назвала способ это исправить Фото: Dasha Petrenko/Shutterstock

Когда в семье появляется второй ребенок, старший часто переживает настоящий стресс. Его привычный мир рушится, а внимание родителей переключается на младенца. По словам психолога Анны Гусевой, ревность в такой ситуации — это абсолютная норма, и с ней сталкиваются все без исключения семьи, просто каждый ребенок переживает это по-своему. Об этом специалист рассказала RuNews24.ru.

Психолог поясняет, что просьбы отнести малыша обратно в роддом — это не жестокость, а крик о помощи. Ребенок чувствует себя брошенным и не понимает, как любовь можно делить на двоих. Главная ошибка родителей — стыдить первенца фразами вроде «ты же старший» или «не капризничай».

Психолог советует легализовать чувства ребенка. Если он кричит, что ненавидит младенца, нужно сказать: «Я вижу, что ты злишься», — тем самым показывая, что его слышат. Также важно ежедневно выделять старшему 15–30 минут без телефона и без младенца, чтобы мама принадлежала только ему.

Кроме того, стоит сменить роль ребенка с конкурента на наставника и меньше критиковать. Это помогает перевести соперничество в сотрудничество. Если же у ребенка появляются нервные тики или он перестает говорить, Гусева рекомендует срочно обратиться к психологу очно.

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