Политзаключённый Александр Мельник пропал после допроса в украинской колонии Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Александр Мельник, осуждённый на Украине за раздачу российской гуманитарной помощи, пропал в винницкой колонии №86. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

По данным собеседника агентства, 5 августа, сразу после международной голодовки против пыток, в которой участвовал Мельник, его увели на допрос. После этого заключённого никто не видел. Колония №86 известна пытками политических заключённых.

В 2024 году Вышгородский районный суд Киевской области приговорил Мельника к семи годам лишения свободы по обвинению в «коллаборационизме». Основанием стала раздача гуманитарной помощи от Российского Красного Креста жителям Киевской области в 2022 году.

Ранее KP.RU писал, что житель Курской области Роман Ванин, побывавший в украинском плену, рассказал о пытках в винницком СИЗО. Зимой заключённые сидели в неотапливаемой камере с выбитыми стёклами, над ними систематически издевались — ставили на растяжки и избивали, в том числе шокером.