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НовостиЗдоровье13 августа 2026 16:33

БАДы для снижения веса с маркетплейсов способны навредить психике: мнение диетолога

Диетолог Соломатина: БАДы для похудения опасны при психозах
Анастасия ПИГИНА
Врач назвала противопоказания к БАДам для похудения.

Врач назвала противопоказания к БАДам для похудения.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

БАДы для снижения веса, которые продаются на маркетплейсах, могут представлять опасность для здоровья, особенно если в их составе есть незарегистрированные вещества. Врач-диетолог, нутрициолог Елена Соломатина рассказала, кому такие средства могут навредить. Об этом пишет телеканал 360.ru.

«Увеличивает тонус сосудов, повышает давление, может вызывать тревожность, бессонницу. Увеличивается частота сердечных сокращений», – предупредила Соломатина.

По словам специалиста, особую опасность представляют добавки с сибутрамином. Это вещество воздействует на симпатическую нервную систему и может повышать давление и частоту сердцебиения. Кроме того, после отмены подобных средств у человека может возникать ощущение подавленности и потери интереса к привычным вещам.

Диетолог посоветовала с осторожностью относиться к таким препаратам людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, повышенной тревожностью и нестабильным психическим состоянием. Особенно опасны они могут быть для людей, склонных к психозам.

Ранее стало известно, что в российских БАДах для похудения, которые продавались через интернет-площадки, обнаружили запрещенное вещество, из-за чего пострадал подросток.