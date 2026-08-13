Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+13°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика13 августа 2026 16:42

Reuters утверждает, что Украина предложила приостановить атаки в Черном море

В МИД РФ отметили, что Москва не получала предложений по остановке боевых действий в Черном море
Марк СОКОЛОВ
Reuters утверждает, что Украина предложила приостановить атаки в Черном море

Reuters утверждает, что Украина предложила приостановить атаки в Черном море

Фото: REUTERS.

Украина предложила России взаимно приостановить атаки в акватории Черного моря. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

По данным агентства, предложение Киева было передано Москве через третью сторону. Ответ от России неизвестен.

На этом фоне глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил, что Анкара внимательно следит за безопасностью судоходства в Черном море. Турецкая сторона также передала участникам конфликта предложение ввести мораторий на военные действия.

Заместитель главы МИД России Александр Грушко при этом заявил, что Москва пока не получала никаких формализованных предложений о возможном прекращении боевых действий в Черном море.

Немногим ранее Турция предложила России и Украине частичный мораторий на боевые действия. В Анкаре выступили за отказ от ударов по энергетическим объектам и обеспечение безопасности судоходства в Черном море. Турция также выразила готовность выступить посредником или предоставить площадку для переговоров.