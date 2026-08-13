Reuters утверждает, что Украина предложила приостановить атаки в Черном море Фото: REUTERS.

Украина предложила России взаимно приостановить атаки в акватории Черного моря. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

По данным агентства, предложение Киева было передано Москве через третью сторону. Ответ от России неизвестен.

На этом фоне глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил, что Анкара внимательно следит за безопасностью судоходства в Черном море. Турецкая сторона также передала участникам конфликта предложение ввести мораторий на военные действия.

Заместитель главы МИД России Александр Грушко при этом заявил, что Москва пока не получала никаких формализованных предложений о возможном прекращении боевых действий в Черном море.

Немногим ранее Турция предложила России и Украине частичный мораторий на боевые действия. В Анкаре выступили за отказ от ударов по энергетическим объектам и обеспечение безопасности судоходства в Черном море. Турция также выразила готовность выступить посредником или предоставить площадку для переговоров.