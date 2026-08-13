Лавров: Россия будет сама выбирать цели для ответа на разбой и пиратство Запада Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил 13 августа, в четверг, что Россия будет самостоятельно выбирать цели для ответа на разбой и пиратство западных стран. И эти меры не обязательно будут предприниматься в аналогичных акваториях.

«Путин очень четко, выдержанно сказал о том, что мы будем на этот разбой, на это пиратство отвечать зеркально. Но не обязательно в тех же акваториях, где вот эти вот "новоявленные миротворцы" будут вершить свое беззаконие. Мы будем выбирать цели сами», - подчеркнул Лавров в интервью «Вестям».

По словам дипломата, целями ВС РФ будут суда, работающие в интересах государств, которые провозгласили разбой и пиратство своей официальной политикой. Как обходиться с этими кораблями, будет решать России.

Ранее KP.RU писал, что президент России Владимир Путин назвал попытки западных стран препятствовать проходу российских торговых судов актами пиратства и разбоя. Глава государства подчеркнул, что Москва будет вынуждена отвечать зеркально, если такие ограничения начнут реализовываться на практике.