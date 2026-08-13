Лавров счел опасной стезей решение Брюсселя объявлять любые суда теневым флотом Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Глава МИД России Сергей Лавров назвал опасным решение Брюсселя объявлять суда под любым флагом частью так называемого «теневого флота». Об этом заявил министр иностранных дел РФ.

По словам Лаврова, подобные действия Евросоюза являются незаконными. Он подчеркнул, что Брюссель фактически ставит собственные решения выше норм международного права.

«ЕС с самолюбованием и гордостью, свойственной нынешним европейским элитам, провозгласил свои решения выше международного права», — заявил Лавров в интервью ИС «Вести».

Накануне российский МИД заявил, что проверки судов на принадлежность к так называемому «теневому флоту» не имеют правовых оснований. В ведомстве подчеркнули, что самого такого понятия в международном морском праве не существует.

В начале августа итальянские военные остановили в Средиземном море танкер Toa Payoh под флагом Камеруна. Власти Италии отнесли судно к так называемому «теневому флоту» России и провели его досмотр.

До этого глава дипломатии ЕС Кая Каллас объявила об усилении давления на суда, которые Брюссель причисляет к «теневому флоту» России. В частности, она сообщила о планах активнее проводить досмотры таких кораблей.