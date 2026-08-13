РИА: Украина просит 1700 ракет Patriot, но их хватит всего на четыре удара ВС РФ Фото: REUTERS.

Российские силовые структуры утверждают, что даже получив от США 5% запасов ракет-перехватчиков к системам Patriot, Зеленский не сможет пережить зиму. Этого количества хватит для нейтрализации нескольких групповых ударов ВС РФ, но не более, как сообщает РИА Новости.

"Мы решили разобраться, какое же количество ракет-перехватчиков просит глава киевского режима. Аналитический центр CSIS в публикации NYT оценил запасы ракет к Patriot в менее 1700 единиц, а 5% от 1700 - это 85 единиц", - рассказал собеседник агентства.

Таким образом, даже при идеальных условиях перехвата, когда каждая ракета Patriot поражает одну российскую баллистическую, ВСУ смогут отразить лишь около четырёх комбинированных ударов. Впрочем, идеальных условий практически никогда не бывает, а удары Россия наносит ежедневно.

США считают успешной работу Patriot, если сбита одна цель тремя-четырьмя ракетами. Получается, если Штаты передадут Киеву 85 перехватчиков - ВСУ смогут уничтожить всего 25 баллистических ракет, а порой Россия использует до 90 ракет за один групповой удар.

Ранее KP.RU сообщил, что Зеленский же утверждает, будто бы 85 ракет для Patriot Украине хватит "на всю зиму".