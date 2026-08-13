ВС России нанесли удары по ремонтному поезду и локомотиву ВСУ в Одесской области Фото: Shutterstock.

Российские военные нанесли удар по ремонтно-восстановительному поезду и железнодорожному локомотиву в Одесской области, которые использовались Вооружёнными силами Украины. Об этом 13 августа, в четверг, сообщило Министерство обороны Российской Федерации.

В российском военном ведомстве отметили, что удары наносились с помощью беспилотников «Герань» в районах населённых пунктов Раздельная и Старые Шомполы. Минобороны также опубликовало кадры объективного контроля поражения целей.

Ранее KP.RU писал, что ВС России нанесли удары по портовой инфраструктуре Одессы и Очакова, уничтожив резервуары с горюче-смазочными материалами и оборудование для разгрузки военных грузов, а также поразив украинский патрульный катер в порту Очаков.

В Минобороны неоднократно заявляли, что удары ВС РФ всегда нацелены исключительно на военную инфраструктуру Украины и не имеют отношения к гражданским объектам.