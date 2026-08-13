За сутки над регионами России сбиты 193 украинских беспилотника. Фото: Минобороны РФ

В течение суток дежурные средства противовоздушной обороны России перехватили и уничтожили 193 украинских беспилотника самолётного типа. Об этом сообщили 13 августа в Министерстве обороны Российской Федерации.

Вражеские БПЛА сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Калужской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Башкортостан и Республики Крым, а также над акваториями Азовского и Чёрного морей.

Атаки фиксировались в течение дня с 08:00 до 20:00 по московскому времени. Российская система ПВО продолжает работать в усиленном режиме, обеспечивая защиту гражданских объектов и инфраструктуры от ударов с воздуха.

Минобороны РФ также ранее сообщило об ударах по ремонтно-восстановительному поезду и железнодорожному локомотиву в Одесской области, которые использовались ВСУ. Цели поражались с помощью БПЛА «Герань» в районах Раздельной и Старых Шомпол.