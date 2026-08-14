Северокорейские девушки организованно едут на заработки в Россию

В социальных сетях появляются видео из Северной Кореи, на которых множество молодых женщин отправляются организованными группами в трудовую миграцию. Едут они в Россию, на заработки. Девушки отработают контракт, заключённый с российскими компаниями, и затем вернутся домой. А если понравится - снова поедут к нам, заключив новый договор.

Как пишет спецкор KP.RU Григорий Кубатьян, мигранты из КНДР в России трудились давно, но раньше это были, в основном, мужчины. Крепкие и дисциплинированные работники были нужны на разных производствах, лесозаготовке и в множестве других отраслей. Теперь же всё чаще к нам едут девушки, в другие сферы.

Северокорейские женщины приезжают к нам работать швеями на производства, в общепит, на сельскохозяйственные работы. Причём девушки едут организованной группой, они заранее знают, где будут жить, не разделяются, к ним приставлены свои повара, врачи, переводчики и бригадиры. Как только контракт заканчивается - девушки так же все вместе возвращаются домой, до следующего договора.

KP.RU собрал подробную информацию о том, как в России работают трудовые мигранты из КНДР, в чём их преимущества перед другими работниками, как устроены меры безопасности и многое другое.

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