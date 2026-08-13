Mundo: в Испании 511 людям понадобилась медпомощь после солнечного затмения Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

В Испании 511 людям понадобилась медицинская помощь после наблюдения за солнечным затмением. Об этом сообщает газета Mundo.

Больше всего обращений зафиксировали в Каталонии — 115. В Мадриде к медикам обратились 101 человек, а в Стране Басков — 58.

«Солнечное затмение, изумившее вчера тысячи человек, пока привело к 511 случаям обращения за медицинской помощью», — говорится в публикации.

Люди жаловались на головокружение, тревожность и проблемы с глазами. Также фиксировались незначительные травмы.

Накануне в Великобритании возник дефицит специальных очков для наблюдения за солнечным затмением. Врачи предупреждали, что смотреть на Солнце без защиты нельзя даже во время затмения. Обычные солнцезащитные очки для этого не подходят и не защищают глаза от повреждений.