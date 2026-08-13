В Великобритании пассажирский поезд сошел с рельсов, часть людей заблокирована Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

В графстве Восточный Суссекс на юге Великобритании пассажирский поезд сошёл с рельсов, пишет Express. Инцидент произошёл в окрестностях города Льюис.

По данным издания, около 40 пассажиров оказались заблокированы внутри перевернувшегося состава, остальным удалось выбраться через крышу. В министерстве транспорта страны уточнили, что серьёзных травм никто из пассажиров не получил, смертельных случаев в результате происшествия нет.

Движение поездов через Льюис приостановлено. Национальная железнодорожная сеть предупредила о серьёзных перебоях в движении до 22:00 по местному времени (00:00 пятницы по Москве). На месте работают аварийно-спасательные службы. Причины схода устанавливаются.

Ранее KP.RU писал, что в немецком городе Трейхтлинген на железнодорожных путях обнаружен предмет, похожий на бомбу. Полиция оцепила территорию, эвакуировала здания и приостановила движение поездов до проверки объекта.