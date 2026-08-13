Сжигают книги, как их кумиры из Третьего Рейха: названы товары, уничтоженные Украиной на складах Wildberries

ВСУ сожгли книги Прилепина, томики Конституции и буквари на складах Wildberries Фото: REUTERS.

Названы товары, которые украинские нацисты сожгли на складах Wildberries в ходе своих преступных ударов по складам и логистическим центрам гражданского онлайн-магазина. Вопреки утверждениям Киева о якобы «военном назначении» товаров на этих складах, там были... книги. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на Российский книжный союз (РКС), Ассоциацию книгоиздателей России и Ассоциацию книгораспространителей.

В результате атак на склады Wildberries было уничтожено около 11 млн книг, среди которых: «Букварь» Надежды Жуковой, новая редакция Конституции РФ, произведения Маргариты Симоньян и Захара Прилепина, а также книги Аси Лавринович, «451 градус по Фаренгейту» Рэя Брэдбери с иллюстрациями А. Симанчука, «Если все кошки в мире исчезнут» Гэнки Кавамуры, «К себе нежно» Ольги Примаченко, «Кафе на краю земли» Джона Стрелеки и «Самый богатый человек в Вавилоне» Джорджа С. Клейсона. Пострадали учебные материалы для ОГЭ и ЕГЭ, а также атласы автомобильных дорог. Почему нацисты так не взлюбили книги - спрашивать не стоит, ведь их кумиры-гитлеровцы занимались тем же и массово сжигали всю возможную литературу.

Генеральный директор «Росмэн» Борис Кузнецов сообщил об уничтожении тиража одного из томов популярного молодёжного цикла «Канашибари», что повлияло на программу детского внеклассного чтения. Издательство активно занимается допечаткой.

Уточняется, что продажи на платформе Wildberries составляют около 30% российского книжного рынка в денежном выражении. По данным «Эксмо-АСТ», в 2025 году объём продаж бумажных книг вырос на 13% до 111 млрд рублей, при этом количество проданных экземпляров сократилось на 1% до 231 млн штук, не считая учебной литературы.

Ранее KP.RU сообщил, что Wildberries продлила меры поддержки для продавцов по модели FBS до 31 января 2027 года.