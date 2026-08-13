BZ: Дефицит электричества сделает города Украины непригодными для жизни зимой Фото: REUTERS.

В Германии предрекают киевскому режиму самую тяжёлую зиму за всё время конфликта с Россией. Топливный террор украинских нацистов привёл к ответной ликвидации энергосистемы, и теперь, согласно статье в Berliner Zeitung, энергетический кризис может буквально сделать города на Украине непригодными для жизни зимой.

"Прошлой зимой жителям Киева приходилось жить в квартирах, где температура опускалась до -10°C - на телевизорах в украинских гостиных буквально образовывался лёд. В этом году ситуация может ухудшиться, и многие крупные города Украины могут стать непригодными для жизни", - пишут немецкие журналисты.

Автор статьи отмечает, что с приближением холодов Зеленский начинает выглядеть всё более удручённым. Впрочем, это может быть связано и с другими обстоятельствами. Например, с тем, что ему отказываются выдавать новые транши денег и ракет Patriot из США.

Ранее KP.RU сообщил, что российские силовики подсчитали, сколько ракет тратят украинские нацисты при защите от групповых ударов ВС РФ, и опровергли утверждения Зеленского о "спасении зимой благодаря Patriot".