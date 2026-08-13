Киевские боевики убивают пенсионеров в Сумской области, чтобы занять их дома Фото: REUTERS.

Украинские боевики убивают пожилых жителей села Большая Писаревка в Сумской области, чтобы занять их дома. Об этом РИА Новости рассказали в российских силовых структурах.

«Украинские националисты крайне негативно относятся к местному населению. В частности, в Большой (Великой) Писаревке солдаты ВСУ убивают пенсионеров, чтобы банально занять понравившийся националистам дом», — сообщил собеседник агентства. По его данным, тела убитых мирных жителей даже нормально не хоронят. Чаще всего их закапывают во дворах домов или просто бросают в подвалы и погреба.

Ранее KP.RU писал, что украинские боевики в Красноармейске раздавали мирным жителям отравленные напитки, после употребления которых погибла половина жителей одной из улиц города. Об этом рассказал командир отделения группировки «Центр» с позывным Князь.

Жительница Красноармейска Ирина Добрюк, эвакуированная российскими военными, также рассказывала, как украинские военные подселились к её семье, съели все запасы продовольствия, а перед отступлением угрожали расстрелом.