Власти Днепропетровска снесут памятник советскому генералу Маргелову

В Днепропетровске местные русофобские власти, в порыве борьбы со всем советским и российским, снесут памятник генералу Василию Маргелову. Это решение было принято городским советом и опубликовано на официальном сайте.

"Предоставить разрешение коммунальному предприятию Днепровский электротранспорт городского совета на демонтаж памятника В. Ф. Маргелову", - сказано в постановлении горсовета. Документ был утверждён 11 августа. Он вступает в силу с момента его публикации.

Василий Маргелов (1908-1990), генерал армии, родился в Екатеринославе. В 1944 году получил звание Героя Советского Союза. Участвовал в Советско-финляндской войне, обороне Ленинграда, боях под Сталинградом и освобождении Украины, Крыма, Румынии, Болгарии, Югославии, Чехословакии, Венгрии и Австрии. Руководил Воздушно-десантными войсками с 1954 по 1979 год (с перерывом).

Ранее KP.RU сообщил, что осквернение и разрушение советских памятников на Украине свидетельствуют о необходимости денацификации. Об этом заявила Мария Захарова.