В ДНР при атаке ВСУ на электричку ранены шесть человек Фото: Дмитрий ПОЛУХИН. Перейти в Фотобанк КП

Украинские войска нанесли удар по пассажирскому электропоезду в Донецкой Народной Республике. В результате пострадали шесть человек, сообщил глава региона Денис Пушилин в "Максе".

Инцидент произошёл на железнодорожной станции Кутейниково городского округа Иловайск. Электричка следовала по маршруту Ясиноватая — Успенская. По словам Пушилина, тяжелое ранение получил машинист поезда, оператор станции ранена средней степени тяжести. Также пострадали начальник станции, проводник и двое пассажиров.

Ранее KP.RU писал, что при разминировании боеприпасов после атаки ВСУ на Севастополь погибли пять человек, в том числе четверо пиротехников МЧС. Губернатор Михаил Развожаев сообщил, что они «приняли смертельный удар на себя», выполняя свою самую опасную работу по очистке земли от «смертоносного железа».