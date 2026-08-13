Певец Незванов подал иск к SHAMAN на 100 тысяч рублей Фото: Ольга ЮШКОВА.

Певец Александр Незванов подал иск к Ярославу Дронову (SHAMAN) с требованием взыскать с популярного музыканта 100 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Заявление поступило в Арбитражный суд Москвы. Как пишет информагентство со ссылкой на ряд СМИ, Незванов считает, что SHAMAN в 2026 году использовал название его песни «Россия Мама», выпущенной в 2023 году.

Ранее Незванов уже подавал иски к Надежде Кадышевой и театру «Золотое кольцо» на 5 миллионов рублей каждый за нарушение исключительных прав, но оба заявления были возвращены из-за отсутствия данных об истце и обстоятельствах спора. Сейчас у Александра Незванова 636 слушателей в месяц на стриминговых платформах.

Ранее KP.RU писал, что глава МИД РФ Сергей Лавров подарил певцу SHAMAN сборник своих стихов, артист назвал этот подарок действительно ценным для него и отметил, что «дипломатия говорит языком поэзии».