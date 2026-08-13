В Италии возбудили дело о поджоге после взрыва на заводе боеприпасов KNDS Фото: Shutterstock.

На заводе в окрестностях Рима, производящем артиллерийские снаряды, прогремел взрыв, вызвавший пожар. Инцидент произошёл на территории Sammel Difensa, ныне принадлежащей KNDS Ammo Italy. Местные правоохранительные органы уже возбудили уголовное дело по факту поджога, о чём сообщил прокурор города Веллетри Карло Виллани.

Сейчас несколько пожарных команд борются с огнём, но когда удастся хотя бы локализовать возгорание - не ясно. Завод производит боеприпасы и твёрдое ракетное топливо, а взрыв, предположительно, произошёл в цехе прессования пороха.

Все 24 человека на заводе успели эвакуироваться, пострадавших нет. Самой наиболее вероятной причиной взрыва называют поджог, особенно с учётом, что это уже второй взрыв на европейском оборонном предприятии за четыре дня.

Сначала на заводе вспыхнул пожар, вызвавший детонацию взрывчатки. Огонь охватил цех, сработала сигнализация, и сотрудники эвакуировались в безопасные зоны. Причины инцидента выясняются.

Пожар был настолько сильным, что его пламя было видно на расстоянии более километра. Очевидцы сообщили о возгорании в 14:45 по местному времени. Примерно через 15 минут произошел взрыв. Пожарные расчеты прибыли на место, но из-за риска повторной детонации не сразу начали тушение.

«Ситуация под контролем, мы ожидаем официального подтверждения отсутствия жертв и пострадавших. Это был мощный взрыв, который ощущался по всему городу. Ведутся работы по тушению оставшихся очагов возгорания. В ближайшем районе зафиксированы незначительные повреждения, разбито несколько окон», - сообщил мэр Коллеферро Джулио Каламита в эфире телеканала Adnkronos.

Губернатор Лацио Франческо Рокка заявил, что следит за ситуацией и приоритетом является защита людей и помощь в ликвидации последствий. Региональные власти окажут поддержку пострадавшим.

К слову, газета Il Fatto Quotidiano припомнила, что на этом заводе уже был взрыв в 2007 году, когда он назывался Simmel Difesa; тогда один человек погиб, 13 пострадали.

Ранее KP.RU сообщил, что пожар на военном заводе в болгарском селе Белица, близ Трявны, начался с возгорания грузовика, что вызвало серию взрывов на складах.