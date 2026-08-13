Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+14°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 августа 2026 23:45

Минпросвещения хочет сделать один день в неделю облегчённым для первоклассников

Минпросвещения: среду или четверг надо сделать облегчёнными для первоклассников
Мария ПАВЛОВА
Для российских первоклассников хотят сделать облегчённым один из учебных дней.

Для российских первоклассников хотят сделать облегчённым один из учебных дней.

Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ. Перейти в Фотобанк КП

Российским первоклассникам в середине учебной недели рекомендовано предоставлять так называемый облегчённый день в середине учебной недели. Речь идёт о снижении интеллектуальной нагрузки в течение такого дня. Соответствующие рекомендации даёт Минпросвещения РФ.

«Важно предусмотреть облегченный учебный день - предпочтительно в среду или четверг - с меньшей интеллектуальной нагрузкой, чтобы предупредить переутомление и способствовать мягкой адаптации детей к школьной среде», - сказано в документе, который цитирует ТАСС.

Кроме того, во время адаптационного периода для первоклассников (сентябрь-октябрь) предусмотрены дополнительные перемены и динамическая пауза.

Также Минпросвещения дало рекомендации по урокам у первоклашек, указав, что занятия не должны длиться больше 35 минут.

Также для российских первоклашек полностью отменили домашку, новое правило будет действовать с 1 сентября.

Кроме того, в России хотят сделать 1 сентября выходным для родителей первоклассников.