Минпросвещения хочет сделать один день в неделю облегчённым для первоклассников

Для российских первоклассников хотят сделать облегчённым один из учебных дней. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ. Перейти в Фотобанк КП

Российским первоклассникам в середине учебной недели рекомендовано предоставлять так называемый облегчённый день в середине учебной недели. Речь идёт о снижении интеллектуальной нагрузки в течение такого дня. Соответствующие рекомендации даёт Минпросвещения РФ.

«Важно предусмотреть облегченный учебный день - предпочтительно в среду или четверг - с меньшей интеллектуальной нагрузкой, чтобы предупредить переутомление и способствовать мягкой адаптации детей к школьной среде», - сказано в документе, который цитирует ТАСС.

Кроме того, во время адаптационного периода для первоклассников (сентябрь-октябрь) предусмотрены дополнительные перемены и динамическая пауза.

Также Минпросвещения дало рекомендации по урокам у первоклашек, указав, что занятия не должны длиться больше 35 минут.

Также для российских первоклашек полностью отменили домашку, новое правило будет действовать с 1 сентября.

Кроме того, в России хотят сделать 1 сентября выходным для родителей первоклассников.