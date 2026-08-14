На «Горбушке» в Москве проходят обыски

Силовики проводят обыски в крупном московском торговом комплексе. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Масштабные следственные действия идут в известном московском торговом комплексе. Речь идёт о «Горбушке», информирует Telegram-канал Shot.

Сообщается, что силовики проводят обыски. Досматривают и служебные помещения комплекса, и торговые павильоны. При этом изъяты крупные суммы денег, электронное оборудование, финансовые документы, информирует издание.

Официальных комментариев по поводу того, что стало поводом для следственных действий, пока не было озвучено.

Ранее сообщалось, что в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве при поставках продовольствия для нужд Минобороны РФ наложен арест на имущество и активы на сумму в несколько сотен миллионов рублей. Фигурантом дела выступает предприниматель Дмитрий Мизгир.

Также сообщалось, что за три месяца 2026 года у российских коррупционеров изъяли больше 150 миллиардов рублей.

Кроме того, сайт KP.RU писал, что деньги в сумме 18 миллиардов рублей, принадлежавшие экс-депутату Госдумы Ризвангаджи Исаеву, изъяты и обращены в доход государства.