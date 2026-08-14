Оставили красные следы и пену: В Вашингтоне осквернили мемориал участникам Второй мировой войны

В США разыскивают вандалов, осквернивших мемориал. Фото: REUTERS.

В Вашингтоне осквернили мемориал участникам Второй мировой войны. Вандалы нанесли надпись на стену одного из сооружений мемориального комплекса и оставили красные следы. Кроме того, хулиганы добавили мыло в фонтан, и его заполнила пена.

«Произошедший акт вандализма - это позор и недопустимо. Полиция парков США находится на месте, и расследование продолжается», - сказано в релизе, опубликованном министерством внутренних дел США.

Правоохранители пообещали найти ответственных за «отвратительный» акт вандализма злоумышленников.

Ранее в Нидерландах осквернили кладбище советских воинов Эревелд.

Также сообщалось, что в Латвии неизвестные осквернили мемориал советским солдатам. Вандалы вырвали и сломали часть плит с мемориала советским воинам на братском кладбище.

Накануне в Дании злоумышленники испортили скульптуру, изображающую президента РФ Владимира Путина. Они украли голову скульптуры через шесть часов после её открытия. Это произошло в Орхусе.