Reuters: Киев предложил Москве взаимно прекратить атаки в Черном море. Фото: Liu Lei/GLOBAL LOOK PRESS

Украина через посредников предложила России взаимное прекращение ударов по гражданским целям в Черном море. Об этом со ссылкой на неназванные источники сообщает Reuters.

«Украина через третью сторону передала России предложение о прекращении ударов по гражданским объектам в Черном море», - отмечает агентство.

Журналисты утверждают, что предложение якобы уже передали Москве, однако в Киеве не получили ответ.

Как заявил ранее посол РФ в Турции Сергей Вершинин, атаки на гражданские суда в Черном море, в том числе турецкие, осуществляются украинскими беспилотниками. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл вопиющим случаем атаки на танкеры, заявив, что это посягательство на суверенитет Турции.

Между тем, Россия продолжает наносить удары по судам, действующим в интересах ВСУ. Уже 23 июля стало известно, что в портах Украины полностью остановилось судоходство. Все началось с крупнейшей международной судоходной компании Maersk. В среду перевозчик официально объявил, что прекращает работу в Украине «из-за усиления российских ударов по судам и портам». Сработал эффект домино: за датской компанией такие же заявления посыпались от других перевозчиков. И порты Незалежной застыли.

А уже 9 августа турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан раскрыл предложения Анкары, сделанные Москве и Киеву. Он сообщил, что страна выступила с инициативой о введении моратория на военные действия на Украине. Предложения уже переданы сторонам конфликта.

Замглавы МИД РФ Михаил Галузин подчеркнул, что Россия открыта к переговорам по Украине. Однако Запад должен демонстрировать конструктивный и зрелый подход к этому вопросу. Замглавы МИД указал на согласие Москвы поддерживать контакты и действовать дипломатическими способами. При этом Киев сам себе запрещает переговоры, напомнил Михаил Галузин.

Президент РФ Владимир Путин назвал принципы, на которых Москва готова вести мирные переговоры с Киевом. Россия будет исходить из четырех элементов. Среди них - ситуация на передовой, итоги предыдущих раундов переговоров, результаты российско-американской встречи в Анкоридже и принципы, сформулированные МИД РФ в 2024 году.