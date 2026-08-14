В нескольких районах Латвии объявили воздушную тревогу

В Латвии объявили воздушную тревогу. На фото: столица Латвии Рига. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Воздушную тревогу объявили в трёх районах Латвии. Речь идёт об Аугшдаугавском, Прейльском и Балвском краях. Об этом информирует портал Gorod.lv со ссылкой на релиз, распространённый военными.

«Информируем, что в воздушном пространстве Латвии зафиксирована угроза. Немедленно зайдите в помещение и соблюдайте принцип "двух стен"», - сказано в оповещении.

Напомним, ещё в мае Латвия заявила о вторжении беспилотника в свое воздушное пространство.

Накануне премьер-министр балтийской республики Андрис Кулбергс информировал, что латвийские власти закупили антидроновые системы, но вот необходимые для них боеприпасы приобрести забыли.

Тем временем жители Латвии подручными средствами атакуют дроны, которые используют для проверки линий электропередачи. Аппараты забрасывают камнями и сбивают струями воды из шлангов. Граждане опасаются, что беспилотники шпионят за ними.