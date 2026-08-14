Собянин сообщил об уничтожении десяти украинских БПЛА, идет работа ПВО

Собянин сообщил о сбитых на подлёте к Москве БПЛА. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Российские силы ПВО предотвратили попытку украинских военных атаковать объекты на территории Москвы в ночь на 14 августа. Об этом информировал мэр российской столицы Сергей Собянин. Речь идёт о десяти уничтоженных дронах, пояснил он.

«Десять беспилотников уничтожены средствами ПВО Минобороны. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», - написал Собянин в своём канале на платформе «Макс».

Накануне чиновник сообщил, что два БПЛА, направлявшихся к Москве, были уничтожены вечером четверга 13 августа.

Тем временем губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил о 15 сбитых беспилотниках ВСУ в ночь на 14 августа. Позже он уточнил, что количество сбитых украинских дронов возросло до 37.

О последствиях атаки БПЛА в Ростовской области ночью 13 августа 2026 подробно рассказываем здесь на KP.RU.