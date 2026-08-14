В трех районах Латвии прозвучало оповещение о воздушной тревоге

В трех районах Латвии объявлена воздушная тревога, жителей призвали в укрытия. Фото: Victor Lisitsyn/GLOBAL LOOK PRESS

В трех районах Латвии объявлена воздушная тревога. Об этом информирует портал Gorod.lv со ссылкой на релиз, распространённый военными.

Речь идет об Аугшдаугавском, Прейльском и Балвском краях прибалтийской республики.

«Информируем, что в воздушном пространстве Латвии зафиксирована угроза. Немедленно зайдите в помещение и соблюдайте принцип двух стен», - говорится в оповещении.

В этих условиях, напомним, премьер-министр балтийской республики Андрис Кулбергс недавно признался, что латвийские власти закупили антидроновые системы, но вот необходимые для них боеприпасы приобрести забыли. Чиновник отказался уточнять, с какой именно закупкой произошла эта неприятность, и какое ведомство отвечало за приобретение вооружения. Более того, премьер даже не подтвердил, что речь идет о системах, приобретенных в период работы бывшего министра обороны Андриса Спрудса.

В воздушное пространство Латвии беспилотники залетают в последние несколько месяцев. Это сильно пугает местных жителей. Потому жители Латвии сами начали атаковать дроны, которые используют для проверки линий электропередачи. Люди боятся и не понимают, что это за дрон, потому пытаются сбить беспилотники струями воды из шлагов или бросают в них камни.

В мае этого года глава Министерства иностранных дел Незалежной Андрей Сибига был вынужден признать, что залетевшие на территорию Латвию беспилотники были запущены с территории Украины. Он заявил, мол, уже созвонился с главой МИД Латвии Байбой Браже. И в ходе беседы, по его словам, все вопросы были решены.

Тогда же в Службе внешней разведки России сообщили, что Украина продолжает попытки запускать БПЛА в Россию с территории Прибалтики. Отмечалось, что Киев надеется на поддержку стран Прибалтики. На Украине считают, что запуск дронов с этой территории увеличит эффективность атак.

Ранее KP.RU сообщил, что в России предупредили о последствиях, если страны ЕС разрешат использовать свою территорию и воздушное пространство для запусков украинских дронов. Странам, которые дали согласие на пуск украинских БПЛА, придется ответить.