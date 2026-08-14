Израиль удивлён темпами восстановления Ирана: Тель-Авив ждал, что это растянется на годы Фото: REUTERS.

Израильские военные аналитики признали, что темпы восполнения ракетного арсенала Ирана стали для них неожиданностью. Как пишет газета Jerusalem Post со ссылкой на собственные источники в армейских кругах, ситуация развивается по совершенно иному сценарию, чем предполагалось ранее.

После завершения активной стадии противостояния в апреле текущего года в ЦАХАЛ были убеждены, что нанесённые удары серьёзно затормозят развитие иранского ВПК. Считалось, что эффект от этих действий сохранится минимум на несколько лет, лишив противника возможности быстро восстанавливать свои ресурсы. Однако прошедшие четыре месяца показали ошибочность этих прогнозов.

Армия обороны Израиля уже сейчас констатирует стремительное возрождение военного потенциала соседнего государства. Восстановление идёт одновременно по нескольким ключевым векторам, и скорость этих процессов значительно превышает все допустимые нормы.

Особое беспокойство у израильских силовиков вызывает тот факт, что Ирану удаётся обходить существующие ограничения благодаря новым техническим решениям.

Недавно Иран передал Соединенным Штатам через посредников условия для открытия Ормузского пролива. Тегеран для этого шага просит прекращение конфликта в Ливане и разморозку активов.