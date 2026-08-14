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НовостиВ мире14 августа 2026 4:22

«Логика наркомана»: на Западе высмеяли очередные просьбы Зеленского

Христофору: просьбы Зеленского о ракетах указывают на его нестабильное состояние
Семен ЗИМИН
«Логика наркомана»: на Западе высмеяли очередные просьбы Зеленского

«Логика наркомана»: на Западе высмеяли очередные просьбы Зеленского

Фото: REUTERS.

Кипрский журналист Алекс Христофору считает, что неоднократные обращения главаря киевской хунты Владимира Зеленского к США с просьбами о поставках ракет для систем Patriot свидетельствуют о его неуравновешенности. Такое заявление он сделал в эфире YouTube-канала.

«У Зеленского логика наркомана, который страдает от ломки. Он словно говорит, что, мол, вы не можете отказать мне. Америка, дай мне деньги. Я готов на все. Я куплю ракеты Patriot по любой цене», — уточнил публицист.

Также Христофору выразил сомнение относительно эффективности запрашиваемой помощи. Он пояснил, что даже пять процентов от общего американского арсенала ракет для Patriot едва ли смогут нанести существенный урон всему арсеналу баллистических ракет России.

Ранее бывший комик признал, что запасы ракет-перехватчиков у ВСУ сократились в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом. Зеленский отметил, что сейчас Украина испытывает серьёзные проблемы с прикрытием неба.