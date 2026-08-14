«Погибнет всё»: киевский режим объявили в преступной недальновидности Фото: REUTERS.

Экс-помощник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что киевский режим сам виноват в коллапсе портов и остановке морских поставок за рубеж. По его словам, страна оказалась в экономической яме, из которой уже практически нет выхода. Об этом политолог рассказал в эфире своего YouTube-канала.

«Доигрались: погибнет все сельское хозяйство. Погибнут все: мелкие, средние, потом и большие хозяйства погибнут. Ну все, приплыли», — указал Соскин.

Политолог прокомментировал недавнее предложение Киева в адрес Москвы прекратить атаки на суда в Черном море. Соскин задался риторическим вопросом, неужели те, кто начинал эту эскалацию, не думали о последствиях. Он подчеркнул, что отсутствие возможности вывозить товары морем обернется системной катастрофой.

Эксперт отметил, что из-за проблем с логистикой рухнут не только металлургические и горные предприятия, но и полностью остановится аграрный сектор. Соскин предупредил, что в итоге погибнут все категории хозяйств — от мелких фермеров до крупных агрохолдингов.

По данным Минагрополитики, за первые 12 дней августа поставки пшеницы с Украины сократились в 4,3 раза — до 175 тысяч тонн вместо 759 тысяч годом ранее.