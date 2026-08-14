Politico: у Зеленского не получается найти нового посла в США Фото: REUTERS.

Киев никак не может подобрать нового посла в Вашингтоне после отставки Ольги Стефанишиной. Как сообщает Politico, эту сложную вакансию никто не хочет занимать. Причина — крайне тяжелая работа с администрацией Дональда Трампа.

По сведениям издания, Владимир Зеленский ищет влиятельную фигуру, но безуспешно. Кандидаты опасаются, что у них не будет условий для нормальной деятельности без близости к главарю киевского режима. В его ближнем круге подходящего человека, по словам депутата Иванны Климпуш-Цинцадзе, просто нет.

Бывший дипломат уточнил, что желающие находятся, однако все они не соответствуют требованиям. Между тем, пост становится критически важным на фоне возможного возобновления переговоров с США по урегулированию конфликта.

Ранее стало известно, что антикоррупционные органы Украины подозревают экс-посла в незаконном обогащении более чем на 300 тысяч долларов. Ольгу Стефанишину уволили 3 августа и она сразу стала фигурантом дела о коррупции.