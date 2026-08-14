Историк рассказал, почему Европа не запретит мультсериал «Маша и Медведь» Фото: Alicia Windzio/dpa/Global Look Press

Европейские страны вряд ли пойдут на полный запрет популярного российского мультсериала «Маша и Медведь», поскольку такое решение противоречит их собственным политическим и экономическим интересам. Такую точку зрения высказал британский историк и специалист по российской культуре Джеймс Пирс в беседе с Lenta.ru.

По словам эксперта, этот анимационный продукт сохраняет высокий спрос не только на Западе, но и на территории Украины, что делает его блокировку маловероятным шагом. Историк также обратил внимание на то, что многие государства Евросоюза не торопятся полностью разрывать связи с Россией, руководствуясь в первую очередь экономической выгодой.

Пирс привел в пример тот факт, что украинская аудитория продолжает активно смотреть этот мультфильм, несмотря на конфликт с Москвой, а местный YouTube-канал шоу остается одним из самых востребованных.

Проводя исторические параллели, исследователь напомнил, что даже в период холодной войны советские картины удостаивались премии «Оскар», что говорит о культурном признании. Кроме того, он подчеркнул, что Евросоюз наращивает закупки российского газа, игнорируя собственные же решения о поэтапном отказе от него, а многие зарубежные фирмы продолжают работу внутри РФ и платят налоги.

Ранее финансовые показатели правообладателя мультфильма стали достоянием общественности. Годовая выручка ООО «Маша и Медведь» в 2025 году составила 271,3 миллиона рублей.