«Не в наших интересах»: в Европе призвали отказаться от провокаций против России в море Фото: REUTERS.

Немецкий парламентарий Маттиас Мосдорф призвал европейские страны воздержаться от резких шагов в акватории Средиземного моря. По его словам, любые действия, которые могут быть истолкованы как враждебные, не соответствуют интересам Европейского союза.

«Не в наших интересах предпринимать действия, которые могут быть восприняты как провокация. Позиция нашей партии совершенно ясна: мы не хотим быть частью какой-либо эскалации против России», — уточнил депутат в беседе с «Известиями».

Политик, представляющий партию «Альтернатива для Германии», ответил на вопросы журналистов относительно возможного конфликта из-за миссии IRINI. Он объяснил, что его партия выступает против любой эскалации в отношениях с Российской Федерацией.

Мосдорф выразил надежду, что серьезного ухудшения дипломатических связей между Москвой и Брюсселем удастся избежать. При этом он уточнил, что в случае роста напряженности Германии придется взять на себя роль сдерживающего фактора.

Ранее президент России Владимир Путин уже высказывался на эту тему. Российский лидер заявил, что на любые попытки задержания российских коммерческих судов последует симметричный ответ.