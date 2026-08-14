Константинов: Польше следует отказаться от ущербных заявлений о России. Фото: Roman Naumov/GLOBAL LOOK PRESS

Польским властям стоит отказаться от ущербных и бестолковых заявлений о России. И заодно вспомнить, кому Польша обязана своими границами. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Нынешняя конфигурация польских границ, что западных, что восточных, - итог великодушия России. Вот его-то и стоило бы полякам помнить, а не делать столь ущербные и бестолковые заявления», - сказал политик.

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что Польша помогает там, «где бьют москаля». Он заявил о заинтересованности Варшавы в том, чтобы Украина принимала участие в конфликте «как можно дольше и эффективнее», но при этом, по его словам, страна будет ориентироваться на принцип «Польша прежде всего».

А накануне заместитель министра обороны Польши Магдалена Собковяк-Чернецкая сообщила, что власти Польши в ближайшие дни примут решение о передаче Украине новой партии зенитных ракет Patriot. Этот вопрос сейчас активно обсуждается в правительстве страны.