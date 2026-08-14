В Польше две женщины с кулаками напали на украинцев за их речь Фото: Global Look Press/Mikolaj Barbanell

В Польше произошёл резонансный инцидент: две местные жительницы набросились с кулаками на граждан Украины из-за того, что те разговаривали на украинском языке. Видео появилось в соцсетях.

Конфликт перерос в погром прямо в кафе, где отдыхали пострадавшие. Агрессия сопровождалась оскорбительными выкриками в адрес украинцев. Беженцам предлагалось «вернуться на Украину» в более грубой форме.

Один из украинцев, оказавшийся в центре конфликта, успел снять происходящее на камеру мобильного телефона. Эти кадры он намерен передать в полицию в качестве доказательства для возбуждения дела.

Ранее стало известно о похожем происшествии в Варшаве, где уже пострадала несовершеннолетняя украинка. Взрослые поляки выбили школьнице зубы исключительно из-за её акцента. Её мать записала видеообращение, в котором подробно описала случившееся, и опубликовала фотографию дочери с явными повреждениями на лице.