Семь человек погибли при обрушении тоннеля на гидроэлектростанции в Индии Фото: Global Look Press/Dirk Godder

На севере Индии в штате Уттаракханд произошла трагедия. При строительстве тоннеля для гидроэлектростанции обрушилась порода. По последним данным, жертвами происшествия стали семь рабочих, еще один человек до сих пор не найден, пишет AP News.

ЧП случилось внутри двухкилометрового подземного сооружения из-за внезапного оползня. В момент обвала внутри находились более двадцати строителей, четырнадцать из них удалось вызволить из-под завалов.

На месте разрушения сейчас работают спасательные службы. К операции подключились бойцы Национальных сил реагирования на стихийные бедствия. Поиски пропавшего без вести продолжаются.

Это не единственный подобный инцидент за последнее время. Ранее южноафриканская полиция сообщила о гибели 14 нелегальных старателей на заброшенной шахте возле города Рустенбург. Тогда десятки горняков также получили травмы различной степени тяжести. Подробностей о том инциденте правоохранители пока не раскрывают.