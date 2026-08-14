Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+16°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика14 августа 2026 5:52

ВС РФ поразили два морских буксира в Черном море

ВС РФ уничтожили буксиры, расположенные юго-западнее Николаева
Елизавета КУЗНЕЦОВА
ВС РФ поразили два морских буксира в Черном море

ВС РФ поразили два морских буксира в Черном море

Фото: REUTERS.

Российские военнослужащие вечером в четверг, 13 августа, поразили два морских буксира в акватории Черного моря юго-западнее Николаева. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Кроме того, российские беспилотники нанесли удар по железнодорожной станции порта Измаил. По данным военного ведомства, объект использовался для хранения и транспортировки военных грузов и горючего для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее Минобороны РФ сообщило о поражении объектов украинских ВМС в дунайских портах Рени и Измаил. В Рени уничтожен пункт управления ВМС, в Измаиле — пункт временной дислокации ВСУ и портовая инфраструктура для военных грузов.