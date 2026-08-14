ВС РФ поразили два морских буксира в Черном море Фото: REUTERS.

Российские военнослужащие вечером в четверг, 13 августа, поразили два морских буксира в акватории Черного моря юго-западнее Николаева. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Кроме того, российские беспилотники нанесли удар по железнодорожной станции порта Измаил. По данным военного ведомства, объект использовался для хранения и транспортировки военных грузов и горючего для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее Минобороны РФ сообщило о поражении объектов украинских ВМС в дунайских портах Рени и Измаил. В Рени уничтожен пункт управления ВМС, в Измаиле — пункт временной дислокации ВСУ и портовая инфраструктура для военных грузов.